बिहार से नेपाल जाने वाले पर्यटकों पर आपदा का असर, सौराहा में रद हो रहीं बुकिंग

सुनील कुमार गुप्ता, वाल्मीकिनगर । नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और जगह-जगह हुए भूस्खलन का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। सड़क मार्ग प्रभावित होने के कारण भारतीय पर्यटक नेपाल की यात्रा से परहेज कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय सीमा से सटे नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल चितवन के सौराहा में देखने को मिल रहा है।

पर्यटक अपनी पूर्व निर्धारित यात्राएं स्थगित करने के साथ ही होटलों में कराई गई अग्रिम बुकिंग भी रद करा रहे हैं।गोरखपुर के करीब 100 पर्यटकों के एक दल को बुधवार को चितवन भ्रमण के लिए सौराहा पहुंचना था। पर्यटकों ने सौराहा स्थित 75 कमरों वाले लैंड मार्क होटल में अग्रिम बुकिंग करा रखी थी। हालांकि, नेपाल में आई त्रासदी और जगह-जगह सड़क मार्ग प्रभावित होने की जानकारी के बाद दल ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। पर्यटकों ने फोन के माध्यम से होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी देते हुए बुकिंग भी रद करा दी।

सौराहा के लैंड मार्क होटल के संचालक तथा क्षेत्रीय होटल संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि पर्यटकों ने कहा कि नेपाल में अभी आपदा का माहौल है। ऐसे समय में घूमने-फिरने का आनंद लेना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है।

आपदा के बाद लगातार घट रही होटल बुकिंग भोटकोशी त्रासदी से पहले चितवन राष्ट्रीय निकुंज का पर्यटन सत्र बंद होने के बावजूद सौराहा के होटलों में करीब 60 प्रतिशत तक बुकिंग थी। पर्यटन सत्र बंद रहने के दौरान भी भारतीय पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई थी। लेकिन नेपाल में आई बाढ़ से तबाही और जगह-जगह भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है।

सड़क मार्ग बाधित होने से भारतीय पर्यटकों ने बनाई दूरी सौराहा के बिष्ट होटल के संचालक रमेश सिलवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस समय बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए नेपाल पहुंचते हैं।

धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ पर्यटक चितवन के सौराहा का भी भ्रमण करते हैं। लेकिन इस बार आपदा के बाद जगह-जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके कारण भारतीय पर्यटकों ने चितवन भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।