नेपाल की भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़, नारायणगढ़-काठमांडू रूट पर ट्रैफिक बंद
Nepal Flood News: नेपाल की भोटेकोशी नदी में तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नारायणगढ़-काठमांडू सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। प्रशासन ने यातायात रोककर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
HighLights
तिब्बत से आई भोटेकोशी नदी में विनाशकारी बाढ़।
नारायणगढ़-काठमांडू सड़क खंड भूस्खलन और मलबे से अवरुद्ध।
प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया।
संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। nepal bhotekoshi river flood: नेपाल की भोटेकोशी नदी में तिब्बत की ओर से आई विनाशकारी बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।
जलस्तर में अचानक हुई भारी वृद्धि और भूस्खलन के चलते नारायणगढ़-काठमांडू सड़क खंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धादिंग जिले के बैरेनी सहित कई स्थानों पर सड़कें कटने और मलबा जमा होने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।
यातायात पूरी तरह बंद
हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नारायणगढ़-काठमांडू सड़क खंड पर सभी प्रकार के यात्री और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
मुख्य राजमार्ग बंद होने से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सीमावर्ती इलाकों से राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
नागरिकों को सतर्कता की सलाह
बाढ़ और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन कार्यालय चितवन ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। सभी प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया गया है।