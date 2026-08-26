नेपाल की भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़, नारायणगढ़-काठमांडू रूट पर ट्रैफिक बंद

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। nepal bhotekoshi river flood: नेपाल की भोटेकोशी नदी में तिब्बत की ओर से आई विनाशकारी बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

जलस्तर में अचानक हुई भारी वृद्धि और भूस्खलन के चलते नारायणगढ़-काठमांडू सड़क खंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धादिंग जिले के बैरेनी सहित कई स्थानों पर सड़कें कटने और मलबा जमा होने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।