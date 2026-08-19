पश्चिम चंपारण में गिरफ्तार महिला को छुड़ाने थाने में घुसे 20 लोग, पुलिस से मारपीट; नौ गिरफ्तार
पश्चिम चंपारण के नवलपुर थाने में एक गिरफ्तार महिला को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के प्रयास में 15-20 लोगों ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से मारपीट की। इस घटना में पुलिस ने नौ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बेतिया/नवलपुर (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Crime: जिले के नवलपुर थाना परिसर में गिरफ्तार महिला को पुलिस अभिरक्षा से जबरन छुड़ाने के प्रयास में मंगलवार की रात 15 से 20 लोगों ने जमकर हंगामा किया।
रात करीब 9:40 बजे भीड़ में शामिल लोग जबरन थाना के ओडी (आन ड्यूटी) कक्ष में घुस गए। आरोपितों ने ड्यूटी पर तैनात सहायक अवर निरीक्षक (सअनि) मितेंद्र कुमार राम और महिला सिपाही रितु कुमारी के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और मारपीट की।
महिला को किया था गिरफ्तार
बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी उपद्रवियों ने हाथापाई की। पुलिस ने मौके से नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पांच से 10 अन्य आरोपित भाग गए।
दरअसल, किशोरी के अपहरण मामले में पिछले सात माह से फरार चनपटिया थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव निवासी हरेंद्र साह की पत्नी किरण देवी को नवलपुर थाने की पुलिस ने चनपटिया पुलिस की मदद से रात करीब 8:30 बजे गिरफ्तार किया था।
महिला को गिरफ्तार कर नवलपुर थाना लाया गया था। उसे महिला पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया था। इसके बाद दो लोग थाना पहुंचे और गिरफ्तार महिला के संबंध में उग्र होकर पूछताछ करने लगे।
भीड़ ने किया हंगामा
पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद दोनों शांत नहीं हुए। आरोप है कि उन्होंने मोबाइल फोन से संपर्क कर अन्य लोगों को थाना पर बुला लिया। करीब आधे घंटे के भीतर 15 से 20 लोग मोटरसाइकिल से थाना परिसर के गेट पर पहुंच गए और जबरन ओडी कक्ष में घुस गए।
इसके बाद उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सअनि मितेंद्र कुमार राम और महिला सिपाही रितु कुमारी के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी। हंगामे की सूचना पर अपर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पाल, सअनि आसिफ अली खान समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव का प्रयास किया। आरोप है कि उपद्रवियों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी।
नौ आरोपित गिरफ्तार
स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल ने आत्मरक्षा और सरकारी कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस ने मौके से नौ लोगों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजू कुमार, राम नारायण कुमार, प्रकाश कुमार, जितेश कुमार, मनीष कुमार, अनुपम कुमार, बलिराम कुमार, रवि कुमार और नवनीत कुमार के रूप में हुई है।
इनमें अधिकांश चनपटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि कुछ आरोपित मुफस्सिल और नवलपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।