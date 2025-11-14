Nautan vidhan sabha Chunav Result: नौतन विधानसभा में BJP की लगेगी हैट्रिक या कांग्रेस मारेगी बाजी? नतीजे सबसे पहले LIVE

डिजिटल डेस्क, नौतन। पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली नौतन विधानसभा सीट (Nautan vidhan sabha Chunav Result) पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से नारायण प्रसाद, कांग्रेस से अमित कुमार, बसपा से वीरेंद्र राव, जेएसपी से संतोष चौधरी और एजेपी से संजय प्रसाद उर्फ संजय कुमार सिंह चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।



बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज में नौतन सीट पर 11 नवंबर को 72.36% मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को आ रहे हैं। नौतन में पिछले दो विधानसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। यहां क्या एक बार फिर बीजेपी जीत हासिल करेगी या कांग्रेस सीट निकालने में कामयाब होगी, इसका फैसला चुनावी नतीजों से हो जाएगा।