Nautan vidhan sabha Chunav Result: नौतन विधानसभा में BJP की लगेगी हैट्रिक या कांग्रेस मारेगी बाजी? नतीजे सबसे पहले LIVE
Nautan election Result पश्चिमी चम्पारण की नौतन विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, जहां 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में यहां 72.36% मतदान हुआ। पिछले दो चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। देखना यह है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस बाजी मारेगी।
डिजिटल डेस्क, नौतन। पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली नौतन विधानसभा सीट (Nautan vidhan sabha Chunav Result) पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से नारायण प्रसाद, कांग्रेस से अमित कुमार, बसपा से वीरेंद्र राव, जेएसपी से संतोष चौधरी और एजेपी से संजय प्रसाद उर्फ संजय कुमार सिंह चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज में नौतन सीट पर 11 नवंबर को 72.36% मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को आ रहे हैं। नौतन में पिछले दो विधानसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। यहां क्या एक बार फिर बीजेपी जीत हासिल करेगी या कांग्रेस सीट निकालने में कामयाब होगी, इसका फैसला चुनावी नतीजों से हो जाएगा।
नौतन विधानसभा के प्रत्याशी
- अमित कुमार -कांग्रेस
- नारायण प्रसाद-भाजपा
- विरेंद्र राव-बसपा
- अजीत कुमार साह -जनशक्ति जनता दल
- जय प्रकाश -नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
- संजय प्रसाद उर्फ संजय कुमार सिंह-अपनी जनता पार्टी
- सतोश चौधरी-जन सुराज पार्टी
- चितरंजन कुमार पटेल-निर्दलीय
- मोहम्मद अली-निर्दलीय
- विपिन बिहारी पांडेय-निर्दलीय
- सिकंदर राम-निर्दलीय
नौतन विधानसभा चुनाव परिणाम- 2020
नौतन विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नारायण प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 78657 वोट मिले थे जबकि कांगेस पार्टी से निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे शेख मोहम्मद कामरान को 52761 मत मिले थे। हार का अंतर 25896 वोटों का था। इससे पहले, 2015 के चुनाव में भी यहां बीजेपी के नारायण प्रसाद विजयी रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।