नौतन में ढाई करोड़ से विकसित जिला परिषद पोखर का लोकार्पण, ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

संवाद सूत्र, जगदीशपुर (पश्चिम चंपारण)। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने शनिवार को नौतन प्रखंड की जमुनिया पंचायत स्थित जमुनिया मठ परिसर के समीप जिला परिषद पोखर के लोकार्पण के दौरान ये बातें कहीं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मंत्री ने कहा कि जमुनिया पोखर को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसके सौंदर्यीकरण से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और अब वे परिवार व बच्चों के साथ यहां आकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे।

ऐसे स्थलों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि पोखर और सार्वजनिक स्थलों के विकास से गांवों की तस्वीर बदल रही है। जमुनिया पोखर को सुविधाओं से लैस कर आकर्षक बनाया गया है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ आसपास के ग्रामीणों को भी मिलेगा। पश्चिम चंपारण सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि जमुनिया पोखर का विकास ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर पेश करता है। ढाई करोड़ से सौंदर्यीकरण वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार ने कहा कि जमुनिया पोखर का सौंदर्यीकरण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे स्थानीय लोगों को मनोरंजन के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी बेहतर स्थान मिलेगा। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने बताया कि करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से पोखर का सौंदर्यीकरण कराया गया है।

पोखर के चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं और आकर्षक पौधे लगाए गए हैं। परिसर में बना आई लव जमुनिया सेल्फी प्वाइंट युवक-युवतियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां चिल्ड्रन पार्क और 90 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया गया है।

कई सुविधाएं विकसित पोखर के चारों तरफ सोलर लाइट, छठ घाट, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां और यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया है। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि यह परियोजना जमुनिया के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में यह स्थल क्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा।