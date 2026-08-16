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नरकटियागंज में 80 भूमिहीन परिवारों को मिला मालिकाना हक, स्थायी आवास का सपना होगा पूरा

By Rahul Verma Edited By: Ajit kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:36 PM (IST)

Abhiyan Basera 2: नरकटियागंज में अंचल प्रशासन ने 'बसेरा-2' अभियान के तहत 80 भूमिहीन परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। विधायक संजय कुमार पांडेय और एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा ने प्रमाण पत्र वितरित किए।

14 पंचायतों के बेघर और भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरित कर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। फोटो: जागरण

14 पंचायतों के बेघर और भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरित कर भूमि का मालिकाना हक दिया गया। फोटो: जागरण

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Narkatiaganj Land Rights: अंचल प्रशासन की ओर से शनिवार को चार्ज सेंटर में विशेष अभियान का आयोजन किया गया।

अभियान के दौरान विधायक संजय कुमार पांडेय और एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा ने चयनित भूमिहीन लाभुकों के बीच भूमि संबंधी प्रमाण पत्र वितरित किए। अभियान बसेरा-2 के तहत कुल 80 परिवारों को भूमि का अधिकार पत्र मिला।

अंचलाधिकारी शमन प्रकाश ने बताया कि अंचल क्षेत्र की 14 पंचायतों के बेघर और भूमिहीन परिवारों को बासगीत एवं बंदोबस्ती पर्चा वितरित कर भूमि का मालिकाना हक दिया गया।

मनवा परसी पंचायत के 18 चयनित परिवारों को बासगीत पर्चा सौंपा गया। इससे इन परिवारों को अपने लिए स्थायी आवास बनाने का आधार मिल गया है।

इसके साथ ही शेरहवा, डीके शिकारपुर, रखही चंपापुर, भसुरारी, राजपुर तुमकड़िया, मलदहिया पोखरिया, सेमरी, डुमरिया, मनवा परसी, सुगौली, भभटा, कुकुरा, परोराहा तथा कुंडीलपुर के कुल 62 लाभुकों को बंदोबस्ती पर्चा का प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

इस तरह अभियान के तहत कुल 80 परिवारों को भूमि का अधिकार मिला। प्रमाण पत्र मिलने से भूमिहीन परिवारों को अब स्थायी ठिकाना बनाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में प्रमुख सुनैना देवी, आरओ अशोक कुमार, बीपीआरओ विवेक आर्या, नगर सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी और प्रमुख प्रतिनिधि चंदन कुमार साह मौजूद रहे। अंचल लिपिक प्रमोद कुमार के अलावा सभी राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।