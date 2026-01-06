नरकटियागंज के धोबहा गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या का आरोप

मृतक की पहचान धोबहा गांव निवासी शहदमन गद्दी (21), पिता जिकरुल्लाह गद्दी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उनके साथ नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। शिकारपुर थाना क्षेत्र के केसरिया पंचायत अंतर्गत धोबहा गांव में सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला।

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं, गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है और इसी को लेकर युवक की हत्या की गई है।पुलिस ने मृतक के स्वजनों से आवश्यक जानकारी ली है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया की मृत युवक के मामले की जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।