नरकटियागंज आरओबी पर जगमग होंगी रातें, 42 लाख की लागत से लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Narkatiaganj ROB Street Light: नरकटियागंज शहर स्थित रेल ओवरब्रिज (आरओबी) पर अब रात में अंधेरा नहीं रहेगा।

नगर परिषद प्रशासन ने पुल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस पूरी योजना पर 42 लाख 39 हजार 934 रुपये खर्च किए जाएंगे।

टेंडर की प्रक्रिया शुरू

कार्य के लिए बीओक्यू (बिल ऑफ क्वांटिटी) तैयार कर टेंडर प्रक्रिया में भेज दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया स्वीकृत होते ही प्रकाश व्यवस्था का काम धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। आरओबी पर पर्याप्त रोशनी की मांग लंबे समय से उठ रही थी।