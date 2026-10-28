West Champaran : नरकटियागंज में ग्राहक बनकर आया चोर, 10 लाख के गहने लेकर फरार

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज नगर के चीनी मिल रोड पर नहर के समीप स्थित एक आभूषण दुकान में बुधवार की दोपहर ग्राहक बनकर आए युवक ने करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार बच्चा सोनी ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से एक युवक उनकी दुकान पर गहने खरीदने के बहाने आ रहा था।

बुधवार को भी वह बाइक से दुकान पर पहुंचा और गहने दिखाने को कहा। ग्राहक समझकर दुकानदार उसे आभूषण दिखाने लगे। पसंद नहीं आने की बात कहकर युवक ने और गहने दिखाने को कहा। इस पर दुकानदार उसे दुकान में बैठाकर दूसरी जगह से गहने लेने चला गए। तिजोरी की चाबी गद्दे के नीचे ही थी। दुकानदार के लौटने पर तिजोरी में रखे करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने गायब मिले और युवक भी वहां से फरार था।