नरकटियागंज गोलीकांड में 6 माह से फरार आरोपित दिल्ली से गिरफ्तार, स्थानीय पुलिस की मदद से मिली सफलता
नरकटियागंज गोलीकांड के छह माह से फरार नामजद आरोपी रणजीत कुशवाहा को शिकारपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें
HighLights
नरकटियागंज गोलीकांड का फरार आरोपी रणजीत कुशवाहा दिल्ली से गिरफ्तार।
शिकारपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से की कार्रवाई।
छह माह पूर्व नंदपुर नया टोला में हुई थी गोलीबारी की घटना।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज के नंदपुर नया टोला में छह माह पूर्व हुए गोलीकांड के फरार नामजद आरोपित को शिकारपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान रणजीत कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना के बाद से वह दिल्ली में छिपकर रह रहा था।
दिल्ली में छिपा था आरोपित
आरोपित के दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिलने पर शिकारपुर पुलिस की विशेष टीम वहां पहुंची। दिल्ली पुलिस के सहयोग से रणजीत कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया।
शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि थाना लाने के बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अप्रैल में हुई थी गोलीबारी
बीते 11 अप्रैल को नंदपुर नया टोला सरकारी स्कूल के समीप बदमाशों ने कटघरवा गांव निवासी रंजीत कुमार शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया था।
घटना के संबंध में उसके भाई सुजीत कुमार शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में छह नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था।
तीन आरोपित पहले पकड़े
गोलीकांड के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं रणजीत कुशवाहा पुलिस को चकमा देकर दिल्ली में छिपा हुआ था। पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी।
शेष आरोपितों की तलाश
कांड के अनुसंधानक एसआई जीवेश कुमार ने बताया कि रणजीत के दिल्ली में छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी।
इसके बाद विशेष टीम दिल्ली गई और दिल्ली पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले के शेष दो नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।