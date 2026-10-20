पश्चिम चंपारण में दुर्गा मंदिर के पास आमने-सामने टकराईं दो बाइकें, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज-बेतिया मुख्य मार्ग पर साठी गांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर साठी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को चनपटिया अस्पताल भेजा गया है। मृतकों की पहचान धोबनी गांव निवासी गुड्डू कुमार और लछनौता के बारी टोला निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है।

वहीं, घायल युवक भी बारी टोला का ही निवासी बताया जा रहा है। उसे इलाज के लिए चनपटिया अस्पताल भेजा गया है। साठी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है, जबकि एक युवक घायल हुआ है