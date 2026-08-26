नरकटियागंज में खड़े ट्रक में घुसी बाइक, एक युवक की मौके पर मौत, तीन की हालत घायल

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक खड़ा ट्रक मौत की वजह बन गया। नरकटियागंज-बेतिया मुख्य मार्ग पर साठी गांव स्थित नहर पुल के पास बुधवार को एक बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। बाइक पर चार युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

ट्रक से जा टकराई बाइक चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर नरकटियागंज की ओर से जा रहे थे। साठी नहर पुल के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर के बाद बाइक सवार चारों युवक सड़क पर गिर पड़े।

एक की मौके पर मौत हादसे में नरकटियागंज के सुमन बिहार वार्ड संख्या तीन निवासी शिक्षक अवधेश कुमार के पुत्र रित्वीक कुमार उर्फ सावन्त कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की।

तीन युवक गंभीर घायल दुर्घटना में बाइक सवार खाली, वैभव कुमार और सुरेंद्र कुमार घायल हुए हैं। तीनों को चनपटिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर तीनों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।