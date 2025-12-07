Language
    बाजार गए मजदूर की गला रेतकर हत्या, सुबह गन्ने के खेत के पास मिला शव

    By Ratnesh Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    शनिचरी थाना क्षेत्र के दोनवार गांव में सिपाही दास नामक एक मजदूर की अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। रविवार सुबह उसका शव सिकटा खुर्द गांव के पा ...और पढ़ें

    मजदूर की गला रेतकर हत्या

    संवाद सूत्र, शनिचरी। शनिचरी थाना क्षेत्र के दोनवार गांव निवासी स्व. बागड दास के पुत्र सिपाही दास(45 वर्ष) की गला रेतकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। वह मजदूरी कर परिवार का भरण - पोषण करता था। शव रविवार की सुबह में मृतक के घर से करीब डेढ़ किमी दूर सिकटा खुर्द गांव के खेल मैदान के समीप गन्ने के खेत के पास मिला। 

    ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस को तो पहले शव की पहचान कराने को लेकर मशक्कत करनी पड़ी। क्योंंकि हत्यारों ने मजदूर का गला रेतने के साथ साथ उसके सिर व चेहरे पर धारदार हथियार से दर्जनों वार कर चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। हालांकि एक घंटे बाद मृतक के स्वजन पहुंचे और शव की पहचान की। 

    धारदार हथियार से हत्या की गई 

    एसडीपीओ रजनीशकांत प्रियदर्शी ने बताया कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। गला एवं सिर पर गंभीर जख्म है। जिस जगह पर हत्या हुई है, वहीं पर शव मिला है। अभी हत्या के कारण का पता नहीं चला है। 

    डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल की टीम ने जांच की है। पुलिस मामले में हर बिंदू पर जांच कर रही है। मृतक के स्वजन का भी बयान लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है।

    रात भर खोजते रहे स्वजन, सुबह में मिला शव

    मृतक की पत्नी छठिया देवी ने बताया कि सिपाही दास शनिवार को शाम पांच बजे बाजार के लिए निकले थे ।और रात को वापस घर पर नहीं आए। परिजन रात में नाते- रिश्तेदारों एवं दोस्तों के यहां फोन कर खोज रहे थे। लेकिन कोई अता पता नही चला। 

    रविवार की सुबह सूचना मिली कि सिकटा खुर्द खेल मैदान के समीप एक व्यक्ति का शव मिला है। परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि सिपाही दास की हत्या धारदार हथियार से काट की गई है। मृतक को चार पुत्र एवं एक पुत्री है। सबका रो रोकर बुरा हाल है।

    मृतक के घर से घटनास्थल तक दौड़ा डॉग स्क्वायड

    हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की ओर से डाग स्क्वायड को बुलाया गया था। डॉग स्क्वायड घटनास्थल से पहले मृतक के गांव दोनवार की ओर दौड़ा। मृतक के घर पहुंचा। फिर वहां से सिकटा खुर्द गांव में आया। गांव में वह सड़क के रास्ते चलते हुए खेल के मैदान होते हुए घटनास्थल पर पहुंच गया। करीब 40 मिनट में डॉग स्क्वायड ने डेढ़ किमी की दूरी की फेरा लगाई। 

    मामले में थानाध्यक्ष संध्या कुमारी ने बताया कि साक्ष्य संकलित करने के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर डॉग स्क्वायड को बुलाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।