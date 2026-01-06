गंडक-राप्ती नदियों पर प्रवासी पक्षियों की गिनती, नेपाल से आएगी एक्सपर्ट की टीम 

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर। नेपाल की नारायणी (गंडक) तथा राप्ती नदी और आसपास के जलाशयों में पहुंचे विदेशी मेहमान जल पक्षियों की वार्षिक गणना 8 और 9 जनवरी को होगी। इस संबंध में नेपाल पक्षी विशेषज्ञ संघ बागमती के प्रदेश अध्यक्ष वासु विडारी ने बताया कि नेपाल में प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में जल पक्षियों की गणना की जाती है। इस वर्ष यह गणना चितवन जिले से लेकर नवलपरासी जिले के त्रिवेणी क्षेत्र तक की जाएगी।

दो चरणों में होगी काउंटिंग उन्होंने बताया कि जल पक्षी गणना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। गणना के प्रथम दिन आठ जनवरी को नारायणी (गंडक) और राप्ती नदी में आने वाले विदेशी मेहमान जल पक्षियों की गणना की जाएगी।

वहीं, दूसरे दिन 9 जनवरी को चितवन और नवलपरासी जिले के जलाशयों, ताल-तलैयों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पक्षियों की गणना की जाएगी। बर्ड एजुकेशन सोसायटी चितवन के अध्यक्ष विजय गिरी ने बताया कि इस अभियान का संचालन बर्ड एजुकेशन सोसायटी नेपाल, पक्षी विशेषज्ञ संघ, राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष, चितवन राष्ट्रीय निकुंज तथा मध्यवर्ती सामुदायिक वन के सहयोग से किया जा रहा है।

बर्ड काउंटिंग के लिए लगाई जाएंगी एक्सपर्ट की टीम जल पक्षी गणना के लिए नेपाल के करीब 70 पक्षी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। चितवन से नवलपरासी के त्रिवेणी तक होने वाली गणना के लिए विशेषज्ञों की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।



आठ जनवरी को राप्ती नदी के धडगाई से गोलाघाट तक तथा गंडक नदी के पूर्वी मंगला, गंजापुर से गोलाघाट और दिव्य नगर के घोल क्षेत्र तक जल पक्षियों की गणना की जाएगी। इसके बाद नौ जनवरी को गणना की शुरुआत चितवन के लोथर खोला से होगी।

इसके तहत जिंदगानी घाट, सौराहा, डूंगरी खोला और कसारा क्षेत्र में गणना की जाएगी। वहीं, दूसरी टीम माड़ी के रीऊ खोला, बातूनी पोखरी, कुमाल टिकौली, सत्रह हजारी ताल, लामी ताल, तमोर ताल, पटना ताल और भंडारा क्षेत्र में पक्षियों की गणना करेगी।