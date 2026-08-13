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    पश्चिम चंपारण में भीषण गर्मी में सवालों का जवाब देते-देते बेहोश हुए मनरेगा पीओ

    By prabhat MishraEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:02 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में पंचायत समिति की बैठक के दौरान मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार भीषण गर्मी और उमस के कारण बेहोश हो गए। उनकी तब ...और पढ़ें

    नरकटियागंज में बेहोश कार्यक्रम पदाधिकारी के चेहरे पर पानी छिड़कते बीडीओ। जागरण

    नरकटियागंज में बेहोश कार्यक्रम पदाधिकारी के चेहरे पर पानी छिड़कते बीडीओ। जागरण

    HighLights

    1. मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार बैठक में हुए बेहोश।

    2. भीषण गर्मी और उमस बनी तबीयत बिगड़ने की वजह।

    3. अस्पताल में चल रहा है इलाज, हालत स्थिर।

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) । क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। इसका असर गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक में भी देखने को मिला। बैठक के दौरान प्रखंड मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। विभागीय कार्यों से जुड़े सवालों का जवाब देते-देते वह बेहोश होकर गिर पड़े।

    सवालों का जवाब देते बिगड़ी तबीयत

    पंचायत समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा चल रही थी। इसी दौरान प्रतिनिधियों ने मनरेगा से जुड़े कार्यों को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी से जानकारी मांगी। वह सवालों का जवाब दे ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। देखते ही देखते वह बेहोश हो गए।

    उमस और भीड़ से बढ़ी परेशानी

    बताया गया कि बैठक कक्ष में काफी भीड़ थी। बाहर भीषण गर्मी और अंदर उमस के कारण स्थिति और असहज बनी हुई थी। तबीयत बिगड़ते ही बैठक में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। लोगों ने तत्काल उन्हें संभाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।

    पहले से भी खराब चल रही थी तबीयत

    बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम पदाधिकारी की पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। पंचायत समिति की बैठक के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया।

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    चिकित्सकों की निगरानी में इलाज

    अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम पदाधिकारी का अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में इलाज कराया जा रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ने की घटना के बाद बैठक में मौजूद अधिकारियों और प्रतिनिधियों में भी चिंता की स्थिति बनी रही।