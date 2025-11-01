Bihar Assembly Election : चुनाव ड्यूटी में पकड़े जाने के डर से सड़क से गाड़ियां गायब
बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही बगहा में बसों की भारी कमी हो गई है। बस मालिक चुनाव ड्यूटी में वाहन ज़ब्त होने के डर से सड़कों पर बसें नहीं उतार रहे हैं, जिससे आम यात्रियों और सरकारी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। बेतिया ट्रेनिंग पर जा रहे कर्मचारियों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ा। बस मालिकों का कहना है कि चुनाव में वाहन ज़ब्त होने से उनकी आमदनी पर असर पड़ता है।
संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण) । विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बगहा में इन दिनों बसों की भारी कमी देखने को मिल रही है। बस संचालक चुनावी ड्यूटी में वाहन जब्त किए जाने की आशंका से अपनी बसें सड़कों पर नहीं उतार रहे हैं। इस कारण आम यात्रियों के साथ-साथ सरकारी कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकारी कर्मचारियों को बस के लिए करना पड़ा इंतजार
शनिवार को बगहा से बेतिया ट्रेनिंग के लिए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ा। सुबह से बस स्टैंड पर लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन दोपहर तक कोई बस उपलब्ध नहीं थी। कई कर्मचारी निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ने बताया कि वे सुबह नौ बजे से इंतजार कर रहे थे, पर कोई बस नहीं मिली।
काफी देर बाद जब एक निजी बस पहुंची तो यात्रियों में उसे पकड़ने की होड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बस में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। कई यात्री खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हुए, जिससे यात्रा बेहद कष्टदायक बन गई। स्थानीय यात्रियों श्याम कुमार, अखिलेश कुमार और सुमन कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बगहा–बेतिया और बगहा–पटना मार्ग पर बसों की संख्या काफी घट गई है। पहले हर आधे घंटे पर बसें चलती थीं, लेकिन अब घंटों इंतजार के बाद भी बस नहीं मिलती। बस मालिकों का कहना है कि चुनावी कार्यों में वाहन जब्त होने से उनके नियमित परिचालन और आमदनी पर असर पड़ता है, इसलिए वे जोखिम नहीं उठा रहे हैं।
बीएलओ घर-घर पहुंचा रहे पर्चियां
मधुबनी। मधुबनी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) द्वारा मतदाता पर्ची वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को उनकी मतदान पर्चियां सौंप रहे हैं। इन पर्चियों में मतदाता का नाम, मतदान केंद्र का पता और क्रम संख्या दर्ज है, जिससे मतदान के दिन पहचान में आसानी होगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता पर्ची से वंचित न रहे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी पर्ची प्राप्त कर उसमें दिए गए विवरण की जांच करें तथा किसी त्रुटि की स्थिति में तुरंत सुधार कराएं। यह पहल मतदाता जागरूकता बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।