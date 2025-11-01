Bihar Assembly Election : चुनाव ड्यूटी में पकड़े जाने के डर से सड़क से गाड़ियां गायब

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण) । विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बगहा में इन दिनों बसों की भारी कमी देखने को मिल रही है। बस संचालक चुनावी ड्यूटी में वाहन जब्त किए जाने की आशंका से अपनी बसें सड़कों पर नहीं उतार रहे हैं। इस कारण आम यात्रियों के साथ-साथ सरकारी कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को बस के लिए करना पड़ा इंतजार शनिवार को बगहा से बेतिया ट्रेनिंग के लिए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ा। सुबह से बस स्टैंड पर लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन दोपहर तक कोई बस उपलब्ध नहीं थी। कई कर्मचारी निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ने बताया कि वे सुबह नौ बजे से इंतजार कर रहे थे, पर कोई बस नहीं मिली।

काफी देर बाद जब एक निजी बस पहुंची तो यात्रियों में उसे पकड़ने की होड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बस में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। कई यात्री खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हुए, जिससे यात्रा बेहद कष्टदायक बन गई। स्थानीय यात्रियों श्याम कुमार, अखिलेश कुमार और सुमन कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बगहा–बेतिया और बगहा–पटना मार्ग पर बसों की संख्या काफी घट गई है। पहले हर आधे घंटे पर बसें चलती थीं, लेकिन अब घंटों इंतजार के बाद भी बस नहीं मिलती। बस मालिकों का कहना है कि चुनावी कार्यों में वाहन जब्त होने से उनके नियमित परिचालन और आमदनी पर असर पड़ता है, इसलिए वे जोखिम नहीं उठा रहे हैं।

