पश्चिम चंपारण में तिरंगा और पोशाक निर्माण से चमकीं जीविका दीदियां, हुआ 20 लाख का लाभ

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Jeevika News: अधिकार जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड मझौलिया की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया।

आमसभा में संकुल संघ की अध्यक्ष मेहरून नेसा ने विधिवत ऑडिट रिपोर्ट पेश की और आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना साझा की।

अध्यक्ष ने बताया कि इस संकुल संघ से वर्तमान में 779 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, जिनसे लगभग 10 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं।

सिलाई से बढ़ी कमाई

संकुल संघ द्वारा इंटरलेंडिंग के साथ-साथ महिलाओं के लिए कई तरह की आजीविका गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक सिलाई और बड़े पैमाने पर तिरंगा झंडे का निर्माण मुख्य रूप से शामिल है।

इन व्यावसायिक गतिविधियों और मेहनत के बल पर संकुल संघ ने करीब 20 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। लखपति दीदी बनने की अपील मझौलिया के प्रखंड परियोजना प्रबंधक गुलाम सरवर ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं। उन्होंने महिलाओं से समूह से ऋण लेकर उसका सही इस्तेमाल उद्यम लगाने में करने और लखपति दीदी बनने की अपील की।

ट्रेनिंग ऑफिसर आफताब आलम ने समूह की मजबूती के लिए नियमित बैठक, बचत और समय पर ऋण वापसी को अनिवार्य बताया। उत्कृष्ट कार्यों पर सम्मान प्रखंड लेखापाल मो. रहमत ने संकुल संघ की पूंजी का अधिकतम उपयोग दीदियों की आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में करने पर जोर दिया। वार्षिक आमसभा के समापन पर बेहतरीन कार्य करने वाली जीविका दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।