जदयू महिला प्रकोष्ठ का बड़ा एलान, बिहार के हर जिले में होंगे महिला सम्मेलन, नीतीश मॉडल पर जोर

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। JDU Women Cell Conference: जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद शिवरानी देवी प्रजापति ने बेतिया प्रवास के दौरान बड़ा ऐलान किया है।

उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बिहार के सभी जिलों में महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

आरक्षण से बढ़ी आत्मनिर्भरता

बुधवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया है।

उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों, सरकारी नौकरियों, कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना और 'जीविका' के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है।

नीतीश मॉडल का अनुकरण

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार का हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। खासकर सरकारी नौकरियां देने के मामले में बिहार ने देश भर में मिसाल कायम की है, जिसका अनुकरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ता उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।