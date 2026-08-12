जदयू महिला प्रकोष्ठ का बड़ा एलान, बिहार के हर जिले में होंगे महिला सम्मेलन, नीतीश मॉडल पर जोर
Nitish Kumar Women Schemes: जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शिवरानी देवी प्रजापति ने बिहार के सभी जिलों में महिला सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा क ...और पढ़ें
HighLights
बिहार के सभी जिलों में जदयू महिला सम्मेलन का होगा आयोजन।
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है।
नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण मॉडल पर विशेष ध्यान।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। JDU Women Cell Conference: जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद शिवरानी देवी प्रजापति ने बेतिया प्रवास के दौरान बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बिहार के सभी जिलों में महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।
आरक्षण से बढ़ी आत्मनिर्भरता
बुधवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया है।
उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों, सरकारी नौकरियों, कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना और 'जीविका' के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है।
नीतीश मॉडल का अनुकरण
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार का हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। खासकर सरकारी नौकरियां देने के मामले में बिहार ने देश भर में मिसाल कायम की है, जिसका अनुकरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ता उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
बूथ स्तर पर मजबूती
शिवरानी देवी ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार के विकास कार्यों को और गति देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी लगन से मेहनत करनी होगी।
बूथ स्तर तक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, ताकि आगामी लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके।