तीन हजार जमा करो, 60 हजार का लोन पाओ, लालच में पश्चिम चंपारण में दर्जनों महिलाओं से लाखों की ठगी

संवाद सूत्र, जगदीशपुर (पश्चिम चंपारण)। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कठैया धांगड़ टोली में समाधान माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कार्यालय खोलकर 60 से अधिक महिलाओं से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है।

संचालक ने महिलाओं से तीन-तीन हजार रुपये बीमा के नाम पर जमा कराकर प्रत्येक को 60 हजार रुपये का लोन देने का भरोसा दिया था। बताया जाता है कि करीब दस दिन पहले कठैया धांगड़ टोली स्थित राजू पासी के मकान में किराए पर कार्यालय खोला गया था।