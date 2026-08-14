5 ज्योतिर्लिंग और साईं मंदिर के दर्शन का मौका, 1 सितंबर को बेतिया से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन

संवाद सूत्र, बेतिया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ओर से विशेष ‘ज्योतिर्लिंग एवं श्री साईं दर्शन’ धार्मिक यात्रा शुरू की जा रही है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत संचालित यह यात्रा आगामी एक सितंबर से शुरू होगी।

इसको लेकर गुरुवार को बेतिया रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में आईआरसीटीसी के मुख्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार, कंसल्टेंट दिलीप सिंह और स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने यात्रा से जुड़ी जानकारी दी। मुख्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा 8 रात और 9 दिनों की होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा में उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी स्थित श्री साईं बाबा मंदिर तथा छत्रपति संभाजीनगर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा को केंद्र सरकार के ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान से भी जोड़ा गया है।

12 स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार और आसपास के प्रमुख स्टेशनों से ट्रेन में बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है। यात्री रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रयागराज छिवकी से यात्रा शुरू कर सकेंगे।

एक पैकेज में यात्रा से भोजन तक की सुविधा आईआरसीटीसी के ऑल इनक्लूसिव पैकेज में रेल यात्रा के साथ आवास, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थल भ्रमण, ऑनबोर्ड सुरक्षा और यात्रा बीमा की सुविधा शामिल है। यात्रियों के लिए तीन श्रेणियों में किराया निर्धारित किया गया है।

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इकोनॉमी (स्लीपर) श्रेणी का किराया 18,160 रुपये, स्टैंडर्ड (3एसी) 32,550 रुपये और कम्फर्ट (2एसी) श्रेणी का किराया 39,425 रुपये प्रति व्यक्ति है। ट्रेन में मंदिर, भजन-कीर्तन की भी सुविधा यात्रियों की आध्यात्मिक सुविधा के लिए ट्रेन में विशेष मंदिर बनाया गया है, जहां श्रद्धालु दर्शन, आरती और भजन-कीर्तन कर सकेंगे। भोजन के लिए ट्रेन में पैंट्री कार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।