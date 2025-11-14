Language
    भारत-नेपाल सीमा पर झड़प, नेपाल सशस्त्र पुलिस ने की दो राउंड हवाई फायरिंग

    By Sunil Kumar Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:13 AM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। नेपाल सशस्त्र पुलिस द्वारा की गई हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। दोनों देशों के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    भारत-नेपाल सीमा पर झड़प। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर। सीमावर्ती नवलपरासी जिला के गुठी परसौनी स्थित भारत-नेपाल सीमा नाका क्षेत्र में बुधवार देर रात भारतीय तस्करों और नेपाल सशस्त्र पुलिस के बीच झड़प हो गई।

    स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में दो राउंड हवाई फायर किया जिसके बाद तस्कर भारतीय सीमा की ओर भाग निकले। हालांकि इस संबंध में एसएसबी अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।

    नवलपरासी जिला के सशस्त्र पुलिस बल के एसपी संतोष राय मांझी ने बताया कि बुधवार की रात लगभग 11 बजे गुठी परसौनी स्थित बसैया नाका के दस गजा क्षेत्र में भारतीय सीमा से पांच मोटरसाइकिलों पर मछली की सूखटी (सुखाई गई मछली) लादकर तस्कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।

    ड्यूटी पर तैनात नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने मोटरसाइकिलों को रोककर बोरे की जांच शुरू की। जांच के दौरान तस्करों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर भारतीय सीमा क्षेत्र से उनके करीब 25 से 30 साथी भी मौके पर पहुंच गए।

    उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और झड़प शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रण में लाने और अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस ने दो राउंड हवाई फायर किया।

    फायरिंग के बाद सभी तस्कर और उनके साथी भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर भाग गए। इस दौरान भागते वक्त मोटरसाइकिल पर लदी दो बोरी सूखी मछली नीचे गिर गई। पुलिस ने दोनों बोरियों को बरामद कर जब्त कर लिया है। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में चौकसी और बढ़ा दी गई है।