बिहार के पश्चिमी चंपारण में रेलवे ट्रैक पर आया हाथी, वंदे भारत समेत छह ट्रेनें दो घंटे फंसी रहीं

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Bihar Railway Elephant Track: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकिनगर और पनियहवा रेलवे स्टेशनों के बीच शुक्रवार की रात बड़ा रेल व्यवधान सामने आया।

रेलवे ट्रैक पर अचानक एक जंगली हाथी के आ जाने से इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। गेट संख्या 62 के गेटमैन से मिली जानकारी के अनुसार रात 8:54 बजे से 10:45 बजे तक रेल परिचालन बाधित रहा।

छह ट्रेनें प्रभावित ट्रैक पर हाथी के मौजूद रहने के कारण लगभग दो घंटे तक रेल यातायात पूरी तरह रुका रहा। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुल छह प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

अचानक ट्रेनें रुकने से रात के समय यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वीटीआर की हथिनी गेटमैन ने समय रहते ट्रैक पर हाथी के मौजूद होने की सूचना रेलवे नियंत्रण कक्ष और संबंधित अधिकारियों को दी। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) की पालतू हथिनी 'मणिकांता' जंगल से भटककर ट्रैक पर पहुंच गई थी।