बेतिया (पश्चिम चंपारण), संवाद सहयोगी: अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह बाल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में नामजद किशोर को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ में अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार प्रतिकार स्कीम के तहत चार लाख रुपये सहायता राशि के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया है। अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 26 जनवरी 2018 की है। कि‍शोरी के चीखने-चिल्‍लाने की आवाज सुनकर जुटे लोग पीड़िता की मां मायके गई थी। किशोरी रात में खाना खाकर घर में सो रही थी। इसी क्रम में किशोर कमरे में चुपके से घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर अगल-बगल के लोग जुटे तो किशोर वहां से भाग गया। जख्मी हालत में पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की मां जब मायके से आई तो उसकी बेटी ने सारी बात बताई। मां की ओर से नवलपुर थाने में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

