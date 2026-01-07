जीएमसीएच बेतिया में एंबुलेंस चालक बना फर्जी डॉक्टर, मरीजों को गोरखपुर भेजकर कमाता था कमीशन

Language
    By Sunil AnandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    एंबुलेंस चालक बनता था डॉक्टर

    जागरण संवाददाता, बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल(जीएमसीएच) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एंबुलेंस चालक के फर्जी चिकित्सक बनकर वार्डों में राउंड लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में एंबुलेंस चालक चिकित्सक के ड्रेस में आला (स्टेथोस्कोप) लटकाए वार्डों में जा रहा है। चिकित्सक की तरह मरीजों से बातचीत करता और वार्डों का निरीक्षण करता दिखाई दे रहा है। 

    बताया जाता है कि मरीजों के स्वजन से बातचीत कर गंभीर बीमारी बताकर डराता है और उपचार के लिए गोरखपुर ले जाने की बात कर रेफर करा देता है। फिर एंबुलेंस से उन्हें गोरखपुर पहुंचता है, जहां उसे मरीज को लेकर कमीशन मिलता है। इस लिए वह यह धंधा वर्षों से कर रहा है और अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। 

    वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही

    वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप  है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्ति  एंबुलेंस चालक बताया जा रहा है, जिसने कथित रूप से चिकित्सक का भेष धारण कर मरीजों और उनके परिजनों को भ्रमित किया। 

    मामले की गंभीरता को देखते हुए जीएमसीएच प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।अस्पताल अधीक्षक डॉ सुधा भारती का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने अस्पताल की  सुरक्षा व्यवस्था और पहचान सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।