नेपाल से आए पानी ने बिहार में बढ़ाई टेंशन, गंडक बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, कालीघाट में जलभराव

जागरण संवाददाता, बगहा। नेपाल के देवघाट से गंडक नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर दबाव बढ़ गया है।

रविवार सुबह आठ बजे बैराज के अपस्ट्रीम में 4.04 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। वहीं डाउनस्ट्रीम में भी 4.04 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था।

बैराज के अपस्ट्रीम का जलस्तर 361.90 फीट और डाउनस्ट्रीम का जलस्तर 360.40 फीट दर्ज किया गया। सुबह 7:05 बजे नेपाल के देवघाट में गंडक का डिस्चार्ज 5.91 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया।

गंडक का जलस्तर बढ़ने से नगर के कालीघाट इलाके में भी स्थिति बिगड़ने लगी है। कालीघाट के कई घरों में पानी घुस गया है। इससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग पानी बढ़ने को लेकर चिंतित हैं।