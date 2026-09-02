बगहा में आधी रात को बस्ती में घुसा गंडक नदी का मगरमच्छ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, बगहा। पिपरासी थाना क्षेत्र के मनिया छप्पर दलित बस्ती गांव में मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे गंडक नदी से निकलकर एक मगरमच्छ ईश्वर चंद्र भारती के घर के पास पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई।

ईश्वर चंद्र भारती की सक्रियता से समय रहते इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिससे बड़ी घटना टल गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कराया गया। बाद में वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई।

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