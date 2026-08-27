वाल्मीकिनगर गंडक बराज का जलस्तर बढ़ा, रात 11 से 12 बजे तक पीक पर रहा डिस्चार्ज; प्रशासन अलर्ट
वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 26 अगस्त की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच पानी का डिस्चार्ज 1.50 लाख क्यूसेक के चरम पर पहुंच गया, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा गया।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, वाल्मीकिनगर / बगहा। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से पानी के डिस्चार्ज में तेजी दर्ज की गई। 26 अगस्त की रात 11:00 बजे से रात 12:00 बजे के बीच बराज से डिस्चार्ज 1,50,200 (1.50 लाख) क्यूसेक के पीक स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान बराज का अपस्ट्रीम (U/S) जलस्तर 355.00 फीट और डाउनस्ट्रीम (D/S) जलस्तर 352.60 फीट दर्ज किया गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात 11:00 बजे के करीब वाल्मीकिनगर, भितहा और रामनगर इलाकों में हवाई सर्वे की सूचना मिली, ताकि निचले व संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया जा सके।
जलश्राव एवं जलस्तर का समयवार विवरण
|समय
|यू/एस डिस्चार्ज (क्यूसेक)
|यू/एस जलस्तर (फुट)
|डी/एस जलस्तर (फुट)
|स्थिति / ट्रेंड
|09:30 रात
|1,36,700
|354.70
|352.10
|वृद्धि (R)
|10:00 रात
|1,42,100
|354.90
|352.30
|वृद्धि (R)
|10:30 रात
|1,47,500
|354.90
|352.50
|वृद्धि (R)
|11:00 रात
|1,50,200
|355.00
|352.60
|पीक (R)
|11:30 रात
|1,50,200
|355.00
|352.60
|स्थिर (S)
|12:00 रात
|1,50,200
|355.00
|352.60
|स्थिर (S)
|01:00 सुबह
|1,29,000
|354.50
|351.80
|कमी (F)
|02:00 सुबह
|1,04,400
|353.60
|350.80
|कमी (F)
देर रात मिली राहत
रात 11:00 बजे से रात 12:00 बजे तक जलश्राव अपने चरम (1,50,200 क्यूसेक) पर बना रहा। हालांकि, रात 1:00 बजे के बाद जलस्तर तेजी से गिरना शुरू हुआ। तड़के 2:00 बजे बराज से पानी का डिस्चार्ज घटकर 1,04,400 (1.04 लाख) क्यूसेक पर आ गया, जिससे निचले इलाकों में संभावित बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है और जल संसाधन विभाग ने राहत की सांस ली है।
यह भी पढ़ें- नेपाल की भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़, नारायणगढ़-काठमांडू रूट पर ट्रैफिक बंद