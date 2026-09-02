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गंडक बराज से पानी के बहाव में उतार-चढ़ाव जारी, सुबह 8 बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1.39 लाख क्यूसेक पहुंचा

By Vinod Rao Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 02 Sep 2026 09:09 AM (IST)

गंडक बराज पर पिछले 12 घंटों में जलस्तर और पानी के बहाव में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जहां सुबह 8 बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1.39 लाख क्यूसेक हो गया।

गंडक बराज से पानी के बहाव में उतार-चढ़ाव जारी

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जागरण संवाददाता, बगहा। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज पर पिछले 12 घंटों के दौरान जलस्तर और पानी के बहाव में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। मंगलवार रात से लेकर बुधवार सुबह तक की जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गंडक नदी से लगातार एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज जारी है, जिससे निचले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है।

1 सितंबर की रात 8:00 बजे गंडक बराज का अपस्ट्रीम (U/S) जलस्तर 354.90 फीट और डाउनस्ट्रीम (D/S) जलस्तर 352.20 फीट मापा गया। इस दौरान बराज से 1,39,400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जो कि स्थिति स्थिर (F) दर्शा रहा था। रात 10:00 बजे जलस्तर और डिस्चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ और पानी की निकासी 1,39,400 क्यूसेक पर ही स्थिर बनी रही।

रात 11:00 बजे पानी के बहाव में थोड़ी गिरावट

रात 11:00 बजे बराज के जलस्तर और पानी के बहाव में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। अपस्ट्रीम जलस्तर घटकर 354.80 फीट और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 352.10 फीट पर आ गया। इसके साथ ही डिस्चार्ज भी कम होकर 1,36,700 क्यूसेक रह गया।

2 सितंबर की सुबह 6:00 बजे तक जलस्तर में और गिरावट देखी गई। अपस्ट्रीम का स्तर 354.60 फीट तथा डाउनस्ट्रीम स्तर 351.90 फीट दर्ज किया गया, जिससे बराज से पानी की निकासी घटकर 1,31,500 क्यूसेक पर आ पहुंची।

सुबह 8:00 बजे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी 

हालांकि, सुबह 8:00 बजे एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अपस्ट्रीम जलस्तर बढ़कर 355.0 फीट और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 352.20 फीट तक पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप बराज से डिस्चार्ज दोबारा बढ़कर 1,39,400 क्यूसेक हो गया।

राहत की बात यह है कि इस दौरान पूर्वी मुख्य नहर (E.M.C) और पश्चिमी मुख्य नहर (M.W.C) में पानी का प्रवाह शून्य (Nil) रहा, जिससे नहरों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ा। जल संसाधन विभाग की टीम बराज के सभी फाटकों और तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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