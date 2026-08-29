गंडक बराज पर डिस्चार्ज में उतार-चढ़ाव जारी, सुबह 6 बजे 95 हजार क्यूसेक के पार पहुंचा पानी; प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, बगहा/वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज पर जल प्रवाह का सिलसिला लगतार जारी है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, गंडक नदी से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में रात से सुबह तक लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है।

28 अगस्त की रात 9:00 बजे बराज से 95,200 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था, जिसमें अपस्ट्रीम (U/S) का जलस्तर 353.20 फीट और डाउनस्ट्रीम (D/S) का जलस्तर 350.40 फीट था। इसके बाद रात 10:00 बजे जल निकासी में थोड़ी गिरावट आई और डिस्चार्ज घटकर 92,900 क्यूसेक रह गया। इस दौरान अपस्ट्रीम जलस्तर 353.20 फीट पर स्थिर रहा, जबकि डाउनस्ट्रीम स्तर मामूली रूप से घटकर 350.30 फीट पर आ गया।

4:00 बजे पानी का बहाव और कम हुआ 29 अगस्त की तड़के 4:00 बजे पानी का बहाव और कम होकर 90,600 क्यूसेक के स्तर पर पहुंच गया। इस समय अपस्ट्रीम जलस्तर 353.00 फीट और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 350.20 फीट दर्ज किया गया।