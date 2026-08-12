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    दियारा में पूर्व प्रखंड प्रमुख की हत्या, नदी किनारे मिला शव; दस्यु सरगना वासुदेव यादव के थे पुत्र

    By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:16 AM (IST)

    बगहा के दियारा क्षेत्र में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का शव नदी किनारे मिला, जिनकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। दस्यु सरगना वासुदेव यादव के प ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, बगहा। दियारा क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब भितहा के पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का शव नदी किनारे मिला।

    अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर शव को नदी के पास फेंक दिया था। शव मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    नदी किनारे मिला शव

    घटना नदी थाना क्षेत्र के प्रेमही रेता दियारा की है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने नदी के पास शव पड़ा देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

    हत्या की खबर से मचा हड़कंप

    पूर्व प्रखंड प्रमुख की हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्या किस वजह से हुई और वारदात को किसने अंजाम दिया, इसका पता लगाया जा रहा है।

    दस्यु सरगना के छोटे पुत्र थे छोटेलाल

    बताया जा रहा है कि मृतक छोटेलाल यादव दस्यु सरगना वासुदेव यादव के छोटे पुत्र थे। इस वजह से भी घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि हत्या के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

    हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

    पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि छोटेलाल यादव की हत्या कब और किन परिस्थितियों में की गई। अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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