मधुबनी में धान के बाद अब गन्ने की फसल बर्बाद, मजदूरों की किल्लत और लागत न निकलने से किसान परेशान

संवाद सूत्र, मधुबनी। प्रखंड क्षेत्र में हुई वर्षा और जल जमाव के कारण धान के साथ अब गन्ने की फसल पर भी संकट मंडराने लगा है। गन्ने के खेतों में पानी जमा होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को आशंका है कि यदि जल्द खेतों से पानी नहीं निकला तो फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं मजदूरों की कमी के कारण समय पर गन्ने की कटाई, छिलाई और निकासी करना भी चुनौती बन गया है।

किसान जनार्दन चौधरी, बंगाली प्रसाद ,आयुष पांडेय, राजेंद्र चौहान, ब्रम्हा चौधरी, उदय यादव आदि किसानों ने बताया कि इस साल वर्षा ने खेती की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में जल जमाव के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हो रही है। जल जमाव से गन्ने की जड़ में सड़न के साथ गन्ना सुख रहा हैं।