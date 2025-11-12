Language
    थ्री-लेयर सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम सील, SSB के जवान कर रहे निगरानी

    By Shashi Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    चुनाव के बाद, ईवीएम मशीनों को तीन स्तरीय सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। एसएसबी के जवान इन स्ट्रांग रूमों की लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है।

    स्ट्रांग रूम में ईवीएम सील

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में दूसरे चरण में हुए मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीज बाजार समिति परिसर में सील कर दिया गया। वज्र गृह सील करने का कार्य सुबह तक हुआ। इवीएम की रखवाली के लिए मतगणना स्थल पर थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है।  

    मंगलवार को वाल्मीकिनगर,रामनगर(सुरक्षित),नरकटियागंज,बगहा,लौरिया,नौतन,चनपटिया, बेतिया व सिकटा विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद देर रात तक पोलिंग पार्टी इवीएम मशीन जमा करती रही। पोलिंग पार्टी को इवीएम जमा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। 

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी देर रात तक रहे मौजूद

    विधानसभावार ईवीएम जमा करने की व्यवस्था की गई थी। ताकि पोलिंग पार्टी को इवीएम जमा करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बज्र गृह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम धर्मेंद्र कुमार प्रशासनिक व पुलिस पदाधकारियों के साथ देर रात तक मौजूद रहे। पोलिंग पार्टी की ओर से जमा की जा रही इवीएम की अपडेट लेते रहे। 

    उन्होंने बताया कि इवीएम की सुरक्षा को लेकर एसएसबी की तैनाती की गई। 24 घंटे सभी इसकी निगरानी करते रहेंगे। डीएम ने बताया कि प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। 

    उन्होंने बताया कि बुधवार की सुबह 5 बजे तक इवीएम को बज्र गृह में प्रेक्षक व प्रत्याशियों की उपस्थित में सील कर दिया गया

    यातायात व भीड़ कम करने के लिए हरिवाटिका चौक के समीप की गई थी बैरिकेडिंग

    जिले के 9 विधानसभा सीट पर द्वितीय चरण के तहत हुए मंगलवार को को हुए मतदान के बाद पोलिंग पार्टी को ब्रज गृह तक इवीएम के साथ पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ध्यान जिला प्रशासन की ओर से रखा गया था। 

    पोलिंग पार्टी के वाहन के अलावे अन्य वाहनों का प्रवेश नहीं हो, बाजार समिति रोड़ में नहीं हो, इसको लेकर हरिवाटिका चौक व मुफस्सिल थाना के समीप बैरिकेटिंग कर दी गई थी। हर छोटे-बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 

    वाल्मीकिनगर,रामनगर, बगहा, लौरिया, नरकटियागंज, सिकटा, चनपटिया, नौतन विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराने के बाद लौटे पोलिंग पार्टी की वाहनों को छावनी से हरिवाटिका चौक आने वाली मुख्य पथ हरिवाटिका चौक से पहले ही रोक दिया गया था। जबकि बेतिया विधानसभा के मझौलिया प्रखंड से पोलिंग पार्टी मुफस्सिल थाना की ओर से बाजार समिति पहुंची।

    पोलिंग पार्टी की वाहनों को रोकर रूट किया था डाइवर्ट

    जिला मुख्यालय में मंगलवार की शाम मतदान कराकर लौटे पोलिंग पार्टी के वाहनों की संख्या ज्यादा होने से जाम लगा रहा। जाम के कारण करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक लोग परेशान दिखे। 

    हालांकि पोलिंग पार्टी की वाहनों रोकर उनका रूट डायवर्ट कर दिया गया। पश्चिम दिशा से आने वाले वाहनों का रूट हरिवाटिका चौक से डायवर्ट करके हजारी की तरफ कर दिया गया था। ताकि आमलोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।