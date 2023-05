जिस कर्मचारी से पूरा अस्पताल परेशान...शराब के नशे में तीसरी बार हुआ गिरफ्तार: डॉक्‍टरों को दे रहा था गाली

Drunkard Lab Technician Arrested For Third Time In Narkatiaganj अनुमंडल अस्पताल का बीसीजी लैब टेक्नीशियन शराब पीकर हंगामा करने और चिकित्सा पदाधिकारी को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसे नशे में पाया गया।