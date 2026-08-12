पश्चिम चंपारण में हाथियों की महफिल में सजा शाही मेन्यू, गन्ना-गाजर के साथ ड्रैगन फ्रूट भी

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) । आमतौर पर इंसानों की दावत में तरह-तरह के पकवान सजते हैं, मगर चितवन में बुधवार को मेहमान थे जंगल के गजराज। यहां हाथियों के लिए ऐसा शाही मेन्यू तैयार किया गया, जिसमें गन्ना-गाजर के साथ ड्रैगन फ्रूट, सेब और बंदगोभी तक शामिल थे।

एक-दो नहीं, बल्कि 60 हाथियों ने एक साथ वनभोज का आनंद लिया। हाथियों की इस अनोखी दावत को देखने के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। 60 हाथियों के लिए सजा वनभोज चितवन की पर्यटकीय नगरी सौराहा में 15वां अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के परिसर में सरकारी और निजी हाथियों के लिए वनभोज का आयोजन किया गया। युनाइटेड हाथी संचालन समिति के अध्यक्ष दीपेन्द्र खातीवाड़ा ने बताया कि संस्था की ओर से कुल 60 हाथियों को भोजन कराया गया।

गजराजों के लिए खास था मेन्यू वनभोज में हाथियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए गन्ना, गाजर, बंदगोभी, ड्रैगन फ्रूट, सेब, कोहड़ा और खीरा आदि परोसे गए। हाथियों को एक साथ अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ खाते देख पर्यटक और स्थानीय लोग भी रोमांचित नजर आए।

सरकारी और निजी हाथियों का मिलन हाथी दिवस के वनभोज की एक खास बात यह भी रही कि चितवन राष्ट्रीय निकुंज के सरकारी हाथियों और होटल व्यवसायियों के निजी हाथियों को एक साथ आने का अवसर मिला। इस दौरान हाथियों के बीच मेल-मिलाप का दृश्य भी देखने को मिला।

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गश्ती से जंगल सफारी तक जिम्मेदारी राष्ट्रीय निकुंज के सरकारी हाथियों का उपयोग वन क्षेत्र में गश्ती करने और जरूरी सामान पहुंचाने में किया जाता है। वहीं होटल व्यवसायियों के निजी हाथी पर्यटकों को जंगल सफारी कराने और मनोरंजन गतिविधियों में सहयोग करते हैं।