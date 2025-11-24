छितौनी-तमकुही रेल लाइन: बिजली विभाग का सर्वे शुरू, निर्माण में तेजी

संवाद सूत्र, मधुबनी। पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी-तमकुही रेल लाइन के निर्माण के लिए बिजली विभाग एवं रेलवे विभाग ने सर्वे का कार्य शुरू किया है। सर्वे टीम उन बिंदुओं की पहचान कर रही है, जहां से बिजली के तार गुजरे हैं। ऐसे स्थानों पर जरूरत के अनुसार बिजली के तार को अंडर क्रॉसिंग किया जाएगा या फिर उनके मार्ग में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।

सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में रेलवे संचालन पूरी तरह सुरक्षित और बाधा रहित रहे। प्रारंभिक चरण में ही सभी जोखिम का आकलन किया जा रहा है। सर्वे का कार्य पूरा होने पर निर्माण कार्य में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

सर्वे में स्थानीय विद्युत विभाग के कनीय अभियंता आदित्य राज के साथ पूरी कर्मियों की टीम लगी है। जो सर्वे का कार्य रेलवे के पदाधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा है। बताते चले कि वर्ष 2007 में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था। बजट के अभाव में अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। छह माह से कार्य में तेजी आई है।

रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रेलवे लाइन को लेकर जगह-जगह मार्किंग का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के निर्माण को लेकर मिट्टी जांच का भी कार्य किया जा रहा है। जो पटरी बिछाने के पहले 30 मीटर तक जमीन के अंदर की जांच टीम कर रही है। रेलवे के द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित है। लंबे समय से बहु प्रतीक्षित रेलवे प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।