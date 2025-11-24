छितौनी-तमकुही रेल लाइन: बिजली विभाग का सर्वे शुरू, निर्माण में तेजी
पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी-तमकुही रेल लाइन निर्माण के लिए बिजली विभाग और रेलवे विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। टीम बिजली के तारों की स्थिति का आकलन कर रही है ताकि रेलवे संचालन सुरक्षित रहे। 2007 में शिलान्यास के बाद बजट की कमी से रुका यह प्रोजेक्ट अब तेजी पकड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोग उत्साहित हैं। विद्युत तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
संवाद सूत्र, मधुबनी। पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी-तमकुही रेल लाइन के निर्माण के लिए बिजली विभाग एवं रेलवे विभाग ने सर्वे का कार्य शुरू किया है। सर्वे टीम उन बिंदुओं की पहचान कर रही है, जहां से बिजली के तार गुजरे हैं। ऐसे स्थानों पर जरूरत के अनुसार बिजली के तार को अंडर क्रॉसिंग किया जाएगा या फिर उनके मार्ग में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।
सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में रेलवे संचालन पूरी तरह सुरक्षित और बाधा रहित रहे। प्रारंभिक चरण में ही सभी जोखिम का आकलन किया जा रहा है। सर्वे का कार्य पूरा होने पर निर्माण कार्य में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
सर्वे में स्थानीय विद्युत विभाग के कनीय अभियंता आदित्य राज के साथ पूरी कर्मियों की टीम लगी है। जो सर्वे का कार्य रेलवे के पदाधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा है। बताते चले कि वर्ष 2007 में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था। बजट के अभाव में अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। छह माह से कार्य में तेजी आई है।
रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रेलवे लाइन को लेकर जगह-जगह मार्किंग का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के निर्माण को लेकर मिट्टी जांच का भी कार्य किया जा रहा है। जो पटरी बिछाने के पहले 30 मीटर तक जमीन के अंदर की जांच टीम कर रही है। रेलवे के द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित है। लंबे समय से बहु प्रतीक्षित रेलवे प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वहीं, रेलवे विभाग के विद्युत अभियंता एम के साव ने बताया कि सर्वे का कार्य चल रहा है। बिजली के तार को अंडर ग्राउंड किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रथम फेज में छितौनी से मधुबनी तक ट्रैक क्राॅसिंग का कार्य चलेगा। वहीं दूसरे फेज में मधुबनी से तमकुही तक यह कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
