चनपटिया में सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने दो युवकों पर जहर देकर हत्या का संदेह जताया
चनपटिया के जैतिया नोनियवा टोला में गांधी महतो नामक एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला। परिजनों ने गांव के ही दो युवकों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।
संवाद सूत्र,चनपटिया। चनपटिया के जैतिया नोनियवा टोला निवासी किशोरी महतो के पुत्र गांधी महतो (21) की शुक्रवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक के घर से करीब सौ मीटर की दूर पर जैतिया-घोघा पथ पर सड़क किनारे शव मिला है।
मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो युवकों पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में भेज दिया है।
घर से बुलाकर ले गए दो युवक
मृतक के छोटे भाई उपेंद्र महतो ने बताया कि शुक्रवार की शाम उसके भाई को गांव के ही दो युवक बुलाकर ले गए। माता-पिता इलाज के लिए बाहर गए थे। गांधी महतो देर रात तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी।
सुबह में ग्रामीणों ने सड़क किनारे उसका शव देख परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। दोपहर में एसडीपीओ विवेक दीप भी घटनास्थल पर पहुंचे कई बिंदुओं पर जांच की और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया।
शरीर पर जख्म के निशान नहीं
मामले में थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने बताया कि मृतक के शरीर पर जख्म का निशान नहीं मिला है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की ओर से अभी तक आवेदन नहीं मिला है।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
