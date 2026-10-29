पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में किशोर का अपहरण, चाय दुकान संचालक पिता पुत्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Chanpatia Teenager Kidnapping Case: पश्चिमी चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र में किशोर के अपहरण के मामले में पुलिस ने चाय दुकान संचालक पिता-पुत्र को पकड़ा है।

दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि तीन दिन पूर्व किशोर को बहला-फुसलाकर पटना भेजा गया था।

तीन दिन पहले भेजा पटना

बताया जा रहा है कि किशोर को बहला-फुसलाकर पटना भेजने के बाद मामले की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाय दुकान संचालक पिता-पुत्र को पकड़ लिया। दोनों से किशोर के अपहरण और उसे पटना भेजे जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है।