पश्चिम चंपारण के चनपटिया में बेकाबू बस ने दिव्यांग महिला को कुचला, मौके पर मौत
पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र में एक बेकाबू बस की चपेट में आने से 25 वर्षीय दिव्यांग महिला रुकसाना ...और पढ़ें
HighLights
चनपटिया में बेकाबू बस की चपेट में आई दिव्यांग महिला।
हादसे में 25 वर्षीय रुकसाना खातून की मौके पर मौत।
पुलिस ने बस चालक को पकड़ा, वाहन भी जब्त किया।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Chanpatia Bus Accident: जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में कैथवलिया चौक के समीप रविवार की रात बेकाबू बस की चपेट में आने से दिव्यांग महिला की मौत हो गई।
मृतका की पहचान बनकट निवासी रुकसाना खातून (25) के रूप में हुई है। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने पीछा कर छावनी के समीप बस को पकड़ लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
बताया जाता है कि रुकसाना रविवार की रात बनकट स्थित अपने मायके के घर से पैदल कैथवलिया चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही बस ने उसे कुचल दिया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल रुकसाना की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच, बेतिया भेज दिया।
सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव बनकट पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि रुकसाना की शादी बगही में हुई थी।
पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद रुकसाना अपने मायके बनकट में रह रही थी। दुर्घटना के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस की ओर से अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।