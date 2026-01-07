Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    15 से 30 जनवरी तक होगी स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, BRABU ने जारी किया पूरा शेड्यूल

    By Sandesh Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:54 PM (IST)

    BRABU Admit Card Update: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2025-29) की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 15 से 30 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    BRABU First Semester Exam: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा का कार्यक्रम। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। BRAU Graduation Exam 2025: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2025-29) की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।

    विश्वविद्यालय ने सभी विषयों को चार समूहों में बांटते हुए दो पालियों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चलेगी।

    विषयवार रूटीन विश्वविद्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। इस बार पहले मेजर विषयों, फिर माइनर, उसके बाद मल्टी-डिसीप्लिनरी कोर्स की परीक्षा ली जाएगी।

    परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जाना बाकी है, जिसे जल्द ही अपलोड किया जाएगा।

    चार ग्रुप में बंटी परीक्षा

    ग्रुप-A :
    इतिहास, फारसी, मैथिली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांग्ला, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू

    ग्रुप-B :
    हिंदी, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, संस्कृत, म्यूजिक, फिलॉसफी

    ग्रुप-C :
    राजनीति शास्त्र, जूलॉजी, गृह विज्ञान, बॉटनी, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री

    ग्रुप-D :
    जियोग्राफी, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, उर्दू, मार्केटिंग, गणित

    परीक्षार्थियों के लिए सख्त निर्देश

    परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं—

    • परीक्षा कार्यक्रम पहले से नोट कर लें, भ्रम होने पर कॉलेज से संपर्क करें
    • OMR शीट पर रोल नंबर और पेपर आईडी सही तरीके से भरना अनिवार्य
    • OMR में गलती होने पर रिजल्ट जारी नहीं होगा
    • एडमिट कार्ड पर उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर व पेपर आईडी स्पष्ट लिखें
    • परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य
    • पेन, पेंसिल और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी ले जाना प्रतिबंधित

    प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी

    परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी होगा।यदि कोई छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो

    • दोबारा प्रैक्टिकल परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा
    • उसी विषय के थ्योरी पेपर में भी फेल माना जाएगा
    • अगले सत्र में प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी दोनों की परीक्षा देनी होगी