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पश्चिम चंपारण में गंडक किनारे मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका

By Vinod RaoEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:26 AM (IST)

बगहा में गंडक नदी किनारे मलाही टोला के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हत्या की आशंका जताई जा रही है।

घटना स्थल पर जुटी भीड़।

घटना स्थल पर जुटी भीड़।

जागरण संवाददाता, बगहा। गंडक नदी के किनारे मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब मलाही टोला के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। नदी किनारे शव मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

शव की हालत देखकर आसपास के लोगों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

सुबह नदी किनारे दिखा शव

मलाही टोला के पास मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों की नजर नदी किनारे पड़े शव पर गई। लोगों ने पास जाकर देखा तो करीब 45 वर्षीय व्यक्ति मृत पड़ा था। इसके बाद तत्काल नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने तक वहां बड़ी संख्या में लोग जुट चुके थे।

पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान कराने की कोशिश शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक कहां का रहने वाला था और वह गंडक नदी के किनारे कैसे पहुंचा।

हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका

घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि किसी अन्य स्थान पर हत्या करने के बाद शव को गंडक नदी किनारे लाकर फेंका गया हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज

नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस उसके स्वजन और परिचितों से पूछताछ करेगी। इसके आधार पर उसके नदी किनारे पहुंचने और मौत की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य संभावित साक्ष्यों की भी जांच कर सकती है। फिलहाल शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी है।