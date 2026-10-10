पश्चिमी चंपारण में भाजपा क्रीड़ा मंच का सम्मान समारोह, इंडोनेशिया में चमकने वाले खिलाड़ियों को मेडल

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)। BJP Krida Manch: सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भाजपा क्रीड़ा मंच की ओर से भव्य खेल सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब पांच दर्जन राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, विधायक राम सिंह, समृद्ध वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव, नगर सभापति रीना देवी और उपसभापति पूनम देवी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया।