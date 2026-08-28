नेपाल से आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर पश्चिम चंपारण में फिर हाई अलर्ट
नेपाल में जीएलओएफ की आशंका के मद्देनजर गंडक नदी में संभावित जलवृद्धि को लेकर पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन हाई अलर्ट ...और पढ़ें
HighLights
गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी के निर्देश।
संवेदनशील तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग सामग्री, इंजीनियर तैनात।
एनडीआरएफ-एसडीआरएफ टीमें नाव, गोताखोरों के साथ अलर्ट।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नेपाल में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) की आशंका के बीच गंडक (नारायणी) नदी में संभावित जलवृद्धि को लेकर एकबार फिर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा की अध्यक्षता में जिले की बाढ़ तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई।
बैठक में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियों, तटबंधों की सुरक्षा तथा राहत और बचाव कार्यों की तैयारी पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े जाने वाले पानी और गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखने का निर्देश दिया।
संवेदनशील तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग सामग्री के साथ अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा । मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां दुरुस्त रखी जाएंगी।
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अमरेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) अनिल कुमार सिन्हा , बेतिया के एसडीएम विकास कुमार समेत अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
जिले के सात प्रखंडों पर विशेष खतरा
यद्यपि नेपाल के बाढ़ से बेतिया को छोड़कर जिले के प्राय: सभी प्रखंड प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन, विशेष खतरा बगहा, पिपरासी, मधुबनी, योगापट्टी , बैरिया, नौतन और ठकराहा प्रखंड पर है।
प्रशासन की ओर से संभावित प्रभावित प्रखंडों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को नाव, लाइफ जैकेट और प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत सामग्री, दवा और पेयजल का अग्रिम भंडारण करने के साथ शरण स्थलों और सामुदायिक रसोई को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।
समीक्षा बैठक के प्रमुख निर्देश
तटबंधों की 24 घंटे निगरानी
वाल्मीकिनगर बैराज से पानी के डिस्चार्ज और गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश। संवेदनशील तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग सामग्री के साथ अभियंताओं की तैनाती होगी।
एनडीआरएफ-एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर
बगहा, पिपरासी, मधुबनी, योगापट्टी,बैरिया, नौतन और ठकराहा में नाव, लाइफ जैकेट व प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ टीमों को तैयार रहने के निर्देश।
राहत सामग्री और दवाओं का भंडारण
सूखा राशन, पॉलीथिन शीट और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ पीएचसी में एंटी स्नेक वेनम और जलजनित रोगों की दवाएं उपलब्ध रखने का निर्देश।
शरण स्थल व सामुदायिक रसोई तैयार
संभावित विस्थापित परिवारों के लिए चिह्नित विद्यालयों और बाढ़ शरण स्थलों को तैयार रखने तथा जरूरत पड़ते ही सामुदायिक रसोई शुरू करने के आदेश।
पशुओं के लिए राहत शिविर
ऊंचे स्थानों पर पशु राहत शिविर, पर्याप्त चारा और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश।
जीआर राशि की तैयारी
संभावित प्रभावित परिवारों की सूची अद्यतन कर डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराने की तैयारी रखने का निर्देश।
24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष
जिला और प्रखंड स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश।