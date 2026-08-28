नेपाल से आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर पश्चिम चंपारण में फिर हाई अलर्ट

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नेपाल में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) की आशंका के बीच गंडक (नारायणी) नदी में संभावित जलवृद्धि को लेकर एकबार फिर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा की अध्यक्षता में जिले की बाढ़ तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई।

बैठक में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियों, तटबंधों की सुरक्षा तथा राहत और बचाव कार्यों की तैयारी पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े जाने वाले पानी और गंडक नदी के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखने का निर्देश दिया।

संवेदनशील तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग सामग्री के साथ अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा । मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां दुरुस्त रखी जाएंगी।

किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अमरेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) अनिल कुमार सिन्हा , बेतिया के एसडीएम विकास कुमार समेत अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के सात प्रखंडों पर विशेष खतरा यद्यपि नेपाल के बाढ़ से बेतिया को छोड़कर जिले के प्राय: सभी प्रखंड प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन, विशेष खतरा बगहा, पिपरासी, मधुबनी, योगापट्टी , बैरिया, नौतन और ठकराहा प्रखंड पर है। प्रशासन की ओर से संभावित प्रभावित प्रखंडों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को नाव, लाइफ जैकेट और प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत सामग्री, दवा और पेयजल का अग्रिम भंडारण करने के साथ शरण स्थलों और सामुदायिक रसोई को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।