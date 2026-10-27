Bihar News: बगहा में जजों ने संभाली शिक्षक की भूमिका, बच्चों को समझाए अधिकार और सुरक्षा के कानूनी उपाय

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। अदालत में न्याय की जिम्मेदारी निभाने वाले न्यायाधीश सोमवार को शिक्षक की भूमिका में नजर आए। मौका था सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का। बगहा अनुमंडल के विभिन्न स्कूलों में पहुंचे न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को कानून का पाठ पढ़ाया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

किसी ने बाल यौन शोषण से बचाव की जानकारी दी तो किसी ने बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध और बाल श्रम से जुड़े कानूनी प्रावधान समझाए। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित बचपन का महत्व बताना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना था।

समाज में बेटियों के महत्व और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई बगहा दो प्रखंड के सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटखौली में एडीजे प्रथम मनीष द्विवेदी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए समाज में बेटियों के महत्व और उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेटियां समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उन्हें बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। मौके पर बीईओ फूदन राम, प्रधानाध्यापक नागेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक प्रवीण मिश्रा, कुमार लव, मधुरेंद्र सिंह, मानवेंद्र मिश्रा सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। वहीं, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रवि रंजन सिंह ने नरईपुर स्थित नार्थ बिहार शुगर मिल्स उच्च विद्यालय में बच्चों को कानून की जानकारी दी। मांटफोर्ट विद्यालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने बच्चों को पाक्सो अधिनियम की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह विशेष कानून बनाया गया है। यह कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

यह कानून लड़के और लड़कियों, दोनों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध दंडनीय है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति को ऐसे अपराधों में कानूनी बचाव नहीं माना जाता है। इसलिए बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।