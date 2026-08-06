पश्चिम चंपारण के साठी में चाकू दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म, मांग में सिंदूर भरकर फरार हुआ

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Minor Rape: जिले के साठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। पीड़िता की मां के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि बरकू पंडित नामक युवक उनकी बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले जा रहा था। एक अगस्त को नरकटियागंज जीआरपी ने दोनों को पकड़ लिया और इसकी सूचना परिजनों को दी थी। इसके बाद परिजन लड़की को अपने साथ घर ले आए थे।

आवेदन के अनुसार, तीन अगस्त की सुबह पीड़िता शौच के लिए गांव के उत्तर दिशा में गई थी। इसी दौरान युवक ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे पास के एक खेत में ले गया, जहां दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।

पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। आरोप है कि लोगों के पहुंचने से पहले युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और वहां से फरार हो गया। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही आरोपी पर पीड़िता का वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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