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West Champaran : चीनी मिल में कांटों की पूजा के साथ पेराई की तैयारी, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

By prabhat MishraEdited By: Dharmendra Singh
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:50 PM (IST)

नरकटियागंज चीनी मिल में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गन्ने की पेराई सत्र की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ हुआ। मिल ...और पढ़ें

नरकटियागंज चीनी मिल में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते अधिकारी। सौ. प्रबंधन

नरकटियागंज चीनी मिल में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते अधिकारी। सौ. प्रबंधन

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। गन्ने की पेराई शुरू होने से पहले नरकटियागंज चीनी मिल में तैयारियों का पहिया घूमने लगा है।

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गुरुवार को न्यू स्वदेशी शुगर मिल परिसर में तौल कांटों और मशीनों की पूजा के साथ आगामी पेराई सत्र की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूजा में मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शामिल होकर चीनी मिल के सुचारु संचालन की कामना की।

कांटों की हुई विधिवत पूजा

चीनी मिल परिसर में स्थापित गन्ना तौल कांटों की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। मिल के कार्यपालक अध्यक्ष रविन्द्र कुमार तिवारी, कार्यपालक उपाध्यक्ष राजीव कुमार त्यागी और गन्ना महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ढाका ने पूजा-अर्चना कर पेराई सत्र की तैयारियों का शुभारंभ किया। इस दौरान विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई गई।

सफल पेराई सत्र की कामना

विश्वकर्मा पूजा के दौरान मिल अधिकारियों और कर्मियों ने आगामी पेराई सत्र के सफल संचालन की कामना की। अधिकारियों ने कहा कि चीनी मिल की मशीनें और तौल कांटे पेराई सत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनकी पूजा के साथ नए सत्र के लिए तैयारियों को गति देने की परंपरा रही है।

श्रम और तकनीक के सम्मान का प्रतीक

अधिकारियों ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है। यह श्रम, तकनीक और मशीनों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। चीनी मिल में हर वर्ष इस अवसर पर मशीनों और उपकरणों की पूजा कर बेहतर उत्पादन और सुरक्षित संचालन की कामना की जाती है।

अधिकारियों व कर्मियों की रही मौजूदगी

पूजा कार्यक्रम में चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य मिलकर्मी मौजूद रहे। पूजा-अर्चना के बाद आगामी पेराई सत्र को लेकर मिल परिसर में तैयारियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। मशीनों, तौल व्यवस्था समेत पेराई से जुड़े अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।