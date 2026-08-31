संपूर्ण भारत की स्केटिंग यात्रा पूरी कर बगहा लौटे इंद्रजीत, पहियों पर 291 दिन का सफर

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पहियों पर सवार होकर देश की सड़कों को नापने का जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। बगहा के स्केटर इंद्रजीत ने करीब 291 दिनों तक स्केटिंग करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा पूरी की।

इस दौरान उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम की यात्रा भी पूरी की। लंबी यात्रा के बाद सोमवार को अपने गांव सौराहा लौटने के क्रम में बगहा पहुंचे इंद्रजीत का रोटी बैंक बगहा ट्रस्ट की ओर से सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया।

बगहा पहुंचते ही हुआ स्वागत इंद्रजीत के बगहा पहुंचने की जानकारी मिलते ही रोटी बैंक बगहा ट्रस्ट की ओर से एसडीएम कार्यालय के समीप सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ट्रस्ट के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए यात्रा के अनुभव भी सुने।

291 दिन तक पहियों पर सफर इंद्रजीत ने करीब 291 दिनों तक स्केटिंग के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों के साथ राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का भी भ्रमण किया। स्केटिंग करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम की यात्रा पूरी करना उनके सफर की खास उपलब्धि रही।

ट्रैकसूट देकर बढ़ाया उत्साह सम्मान समारोह के दौरान रोटी बैंक बगहा ट्रस्ट ने इंद्रजीत का सम्मान किया। वहीं, पार्क स्पोर्ट्स के संचालक प्रदीप राव ने उन्हें ट्रैकसूट प्रदान कर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक स्केटिंग के माध्यम से यात्रा पूरी करना बड़ी उपलब्धि है। इंद्रजीत का प्रयास युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति प्रेरित करने वाला है।

लोगों के सहयोग ने बढ़ाया हौसला इंद्रजीत ने सम्मान के लिए रोटी बैंक बगहा ट्रस्ट के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह समेत सभी सहयोगियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान रास्ते में मिले लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा।