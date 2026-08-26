बिहार: फर्जी प्रमाणपत्र पर लेती रही वेतन, मामला खुला तो जमानत के लिए कोर्ट पहुंची मैडम

संवाद सूत्र, बगहा। फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने की आरोपित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रत्नमाला की सेवानिवृत्त शिक्षिका कुमारी सरिता की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोप की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला बगहा थाना कांड संख्या 195/2026 से संबंधित है।

बताया जाता है कि कुमारी सरिता वर्ष 2006 में पंचायत शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई थीं। उन्होंने नियुक्ति के दौरान माध्यमिक अंकपत्र और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की जांच के लिए सभी जिलों में जांच कमिटी गठित की गई। इसी क्रम में सरिता के प्रमाणपत्रों की भी जांच कराई गई।

जांच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1983 का माध्यमिक अंकपत्र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना को सत्यापन के लिए भेजा गया। बोर्ड की ओर से दिए गए सत्यापन प्रतिवेदन में अंकपत्र को बोर्ड से निर्गत नहीं होना बताया गया। इसके बाद जांच में प्रमाणपत्र के फर्जी होने की बात सामने आई।

आरोप है कि इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उन्होंने पंचायत शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की और लंबे समय तक सेवा में रहीं। वह 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुई हैं। प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद जांच पदाधिकारी की ओर से बगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शिक्षिका ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन दिया था।