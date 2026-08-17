जहरीले सांप भी बनते इनके गले का हार, बिहार की इस स्नेक लेडी के अजब कारनामे
King Cobra Rescue Bihar: वाल्मीकिनगर की 58 वर्षीय जानकी देवी, जिन्हें 'स्नेक लेडी' के नाम से जाना जाता है, पिछले चार दशकों से नि:शुल्क सांपों को बचा रही हैं। कई बार सांपों के काटने के बावजूद, वे अपने इस कार्य को जारी रखे हुए हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
सुनील कुमार गुप्ता, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। Snake Lady Janki Devi: भारत-नेपाल बार्डर से सटे वाल्मीकिनगर क्षेत्र के बिसाहा गांव निवासी दिनेश साह की 58 वर्षीय पत्नी जानकी देवी लोगों के बीच स्नेक लेडी के रूप में मशहूर हैं।
बिना शुल्क सांपों की रक्षा
वे पिछले चार दशक से बिना शुल्क सांपों को बचाने का काम कर रही हैं। जब भी इलाके के किसी घर, दुकान या खेत-खलिहान में सांप निकलता, वन विभाग की टीम समय पर पहुंचे न पहुंचे, जानकी देवी जरूर पहुंचती हैं।
लोगों का उनपर भरोसा रहता है। वह सांप को पकड़ कर या तो वनकर्मियों को सौंप देती हैं या स्वयं सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ देती हैं।
बचपन से ही सांपों के साथ नजदीकी
जानकी बताती हैं कि उनका मायका नेपाल के नवलपरासी जिले के महलवारी में है। वह 12 भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर हैं। लगभग 10 साल की थीं, तब से वह और उनका भाई श्यामदेव सांप को पकड़कर उसके साथ-साथ खेलते थे।
महलवारी में उनका घर जंगल और पहाड़ से सटा हुआ था, इसलिए अक्सर उनके घर के आस पास सांप आते रहते थे। उनको सांपों से कभी डर नहीं लगता था। शादी के बाद जब वह वाल्मीकिनगर आईं तब से लेकर अभी तक हजारों सांप को पकड़ चुकी हैं।
चार-पांच बार सांप ने डंसा
हालांकि, इस दौरान उनको चार-पांच बार सांप ने काट भी लिया है, लेकिन वह इसे नाग देवता की कृपा मानती हैं कि वह हर बार बच गईं। सांप के काटने पर वह दो बार त्रिवेणी स्थित नेपाल आर्मी के अस्पताल में इलाज के लिए जा चुकी हैं।
इन घटनाओं के बावजूद उन्होंने सांप को पकड़ना नहीं छोड़ा। जानकी देवी बताती हैं कि सांप को पकड़ने के लिए बगहा समेत दूर-दराज से भी लोग बुलाने आते हैं।
नौकरी का मिला था आफर
आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब वाल्मीकिनगर स्थित वन विभाग कार्यालय में स्नेक कैचर नहीं थे। उस दौरान विभाग की तरफ से उनको स्नेक कैचर के रूप में नौकरी का आफर किया गया था, लेकिन उनके पति द्वारा मना कर दिया गया।
जानकी देवी तब सुर्खियों में आईं जब दो महीना पहले उन्होंने एक किंग कोबरा को पकड़कर गले में लपेट लिया था। उसका वीडियो इंटरनेट पर काफी प्रसारित हुआ था। हालांकि, इस दौरान किंग कोबरा ने उनकी उंगली पर काट भी लिया था।
बेटे भी उसी राह पर
त्रिवेणी स्थित नेपाली सेना के अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें 12 घंटे तक अपनी निगरानी में रखा था। किंग कोबरा का जहर उनके शरीर में नहीं फैला, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें वापस घर भेज दिया था। अब उनके दो बेटे भी सांपों के रेस्क्यू में उनकी मदद करते हैं।