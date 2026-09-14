पश्चिम चंपारण RJD में शह-मात का खेल, 11 दावेदारों के बीच फंसी 'कुर्सी', किसे चुनेंगे तेजस्वी?

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। RJD District President: जिले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नए जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं।

जिलाध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए 11 दावेदार मैदान में हैं। इनमें से किन चार नामों को अंतिम रूप देकर प्रदेश नेतृत्व के पास भेजा जाएगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

चार नामों पर चर्चा

पार्टी सूत्रों के अनुसार अमर यादव, प्रभु यादव, कादीर अंसारी और तनवीर अहमद उर्फ पाली के नाम पर आंशिक सहमति बनने की चर्चा है।

हालांकि अंतिम फैसला न होने की स्थिति में प्रदेश नेतृत्व किसी अन्य चेहरे पर भी दांव लगा सकता है।

संगठनात्मक समीकरण साधने की चुनौती

संभावित दावेदारों में अमर यादव प्रधान महासचिव रहे हैं, जबकि प्रभु यादव मुख्य प्रवक्ता के पद पर सक्रिय हैं।

कादीर अंसारी नरकटियागंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं और तनवीर अहमद पार्टी प्रवक्ता हैं। ऐसे में नेतृत्व के लिए गुटीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है।

कुल 11 मजबूत दावेदार

जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में राजेश यादव, इंद्रजीत यादव, आफताब आलम, मनोहर ठाकुर, साहिल समीर, अमजद खान और सादिक खान भी शामिल हैं। इन 11 दावेदारों में से ही चार नाम 20 से 22 सितंबर के बीच पटना भेजे जाने की तैयारी है।

उम्र और चुनाव की शर्त पार्टी ने जिलाध्यक्ष के लिए 55 वर्ष से कम उम्र और आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की शर्त रखी है। हालांकि चुनाव में समय होने के कारण माना जा रहा है कि इन शर्तों में ढील दी जा सकती है।