Bihar Phase 2 Voting: वोटिंग से पहले बिहार-यूपी सीमा सील, आपातकालीन सेवा रहेगी चालू

संवाद सूत्र, धनहा। थाना क्षेत्र के सभी यूपी-बिहार सीमा चौक को सोमवार देर शाम छह बजे से सील कर दिया गया। मंगलवार को पूरे दिन सभी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। आपातकालीन सेवा में उपयोग होने वाले वाहनों को ही अपने गंतव्य तक आने-जाने की छूट दी गई है। सीमा पर पुलिस सहित विशेष बल तैनात किया गया है, जो हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के पांच प्रमुख सीमा चौकदेवीपुर बाजार, गोबरहिया, बांसी, बरवा और सिसवा घाट को सोमवार देर रात 12 बजे से पूर्ण रूप से सील कर दिया गया। इसके बाद से बिहार से यूपी और यूपी से बिहार जाने वाले सभी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है।

सीमा पर विशेष पुलिस बल को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। इसके साथ ही कुशीनगर पुलिस भी बिहार में मंगलवार को होने वाले मतदान को लेकर विशेष निगरानी रख रही है। कुछ प्रमुख चौक पर एसपी के निर्देश पर चेकपोस्ट बनाकर यूपी पुलिस सक्रिय निगरानी कर रही है।

मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए शराब की दुकानें 48 घंटे पहले बंद बिहार में मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी-बिहार सीमा से तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित सरकारी शराब की दुकानें जिला प्रशासन के निर्देश पर 48 घंटे पहले बंद कर दी गई हैं।