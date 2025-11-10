Language
    Bihar Phase 2 Voting: वोटिंग से पहले बिहार-यूपी सीमा सील, आपातकालीन सेवा रहेगी चालू

    By Akhilesh Anjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार-यूपी सीमा को सील कर दिया गया है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है।

    संवाद सूत्र, धनहा। थाना क्षेत्र के सभी यूपी-बिहार सीमा चौक को सोमवार देर शाम छह बजे से सील कर दिया गया। मंगलवार को पूरे दिन सभी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। आपातकालीन सेवा में उपयोग होने वाले वाहनों को ही अपने गंतव्य तक आने-जाने की छूट दी गई है। सीमा पर पुलिस सहित विशेष बल तैनात किया गया है, जो हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

    थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के पांच प्रमुख सीमा चौकदेवीपुर बाजार, गोबरहिया, बांसी, बरवा और सिसवा घाट को सोमवार देर रात 12 बजे से पूर्ण रूप से सील कर दिया गया। इसके बाद से बिहार से यूपी और यूपी से बिहार जाने वाले सभी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है।

    सीमा पर विशेष पुलिस बल को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। इसके साथ ही कुशीनगर पुलिस भी बिहार में मंगलवार को होने वाले मतदान को लेकर विशेष निगरानी रख रही है। कुछ प्रमुख चौक पर एसपी के निर्देश पर चेकपोस्ट बनाकर यूपी पुलिस सक्रिय निगरानी कर रही है।

    मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए शराब की दुकानें 48 घंटे पहले बंद

    बिहार में मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी-बिहार सीमा से तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित सरकारी शराब की दुकानें जिला प्रशासन के निर्देश पर 48 घंटे पहले बंद कर दी गई हैं।

    शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

    जिला प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में दुकानों पर सख्त कदम उठाते हुए यह कदम उठाया ताकि शराब के कारण किसी प्रकार का चुनाव प्रभावित न हो। इससे मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका कम हो जाएगी।